Ансамбль имени Александрова отправился на гастроли в Европу

Фото: ТАСС/Валерий Бушухин

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова 11 мая начнет первое европейское турне в новом составе. Концерты пройдут в городах Чехии и Словакии и Венгрии. Об этом ТАСС сообщил

заместитель начальника - художественного руководителя ансамбля Михаил Марушевский.

С 11 по 22 мая ансамбль даст 14 концертов в 10 городах Чехии – в столице Праге, а также в Злине, Брно, Остраве, Оломоуце, Градец-Кралове, Пардубице, Либереце, Пльзени и Ческе-Будеевице. Репертуар будет классическим. А в качестве гостей в концертах примят участие артисты французской цыганской группы Gipsy 4 Ever. Кстати, концерты в Чехии станут юбилейными, ведь впервые коллектив выступал здесь 80 лет назад.

23 мая ансамбль даст единственный концерт в Будапеште.

В Словакии пройдут 10 концертов в девяти городах республики – в Братиславе, Жилине, Тренчине, Приевидза, Кошице, Попраде, Брезно, Банска-Бистрице и Нитре. Ансамбль исполнит известные песни военных лет.

Все концерты будут начинаться минутой молчания – в память о 64 артистах ансамбля, погибших 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе на борту Ту-154.

Завершится европейский тур 3 июня.