Актер сериала "Очень странные дела" сыграет нового Хеллбоя

Фото: АР/Invision/Chris Pizzello

Американский актер Дэвид Харбор сыграет главную роль в новой кинофраншизе "Хеллбой". Об этом сообщил создатель персонажа Майк Мигнола на своей странице в Facebook.

"Окей, есть кое-какие новости. Новому "Хеллбою" – быть!" – написал актер.

Дэвид Харбор известен зрителям по таким фильмам, как "Отряд самоубийц", "Квант милосердия", "Дорога перемен" и "Большая игра", также он снялся в сериале "Очень странные дела".

Постановщиком ленты выступит Нил Маршалл, который снял триллер "Спуск" и участвовал в создании сериала "Игра престолов". Режиссер Гельермо Дель Торо и актер Рон Перлман, который сыграл Хеллбоя в предыдущих экранизациях, в проекте участвовать не будут.

Фильм выпустят в прокат с рейтингом R, рабочее название ленты – Hellboy: Rise of the Blood Queen. Дата выхода картины пока неизвестна.

Хеллбой впервые появился в комиксах издательства Dark Horse Comics в 1993 году. В 2004 году вышел фильм "Хеллбой: Герой из пекла", а в 2008 году его продолжение – "Хеллбой: Золотая армия".