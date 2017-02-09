Телеведущая Опра Уинфри продала картину Густава Климта за 150 миллионов долларов

Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр II

Картина "Портрет Адели Блох-Бауэр II" кисти художника Густава Климта была продана за 150 миллионов долларов, сообщает Bloomberg.

В 2006 году шедевр австрийского живописца был куплен известной американской телеведущей Опрой Уинфри за рекордную сумму 87,9 миллионов долларов. С тех пор стоимость картины выросла более чем на 70%. Покупателем стал коллекционер из Азии.

Bloomberg утверждает, что по просьбе мецената нью-йоркского Музея современного искусства Дэвида Геффена в 2014 году Уинфри анонимно одолжила картину для экспозиции. Летом 2016 года с теледивой связался арт-дилер, у которого был потенциальный покупатель, и сделка состоялась.

Представитель Уинфри от комментариев отказался, но если информация официально подтвердится, то "Портрет Адели Блох-Бауэр II" станет третьим в списке самых дорогих картин в мире после "Алжирских женщин" Пабло Пикассо (179 миллионов долларов) и "Лежащей обнаженной" Амедео Модильяни (170 миллионов долларов).