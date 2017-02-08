Джек Николсон вернется в кино в роли Тони Эрдманна

Фото: ТАСС/Zuma/Armando Gallo

Актер Джек Николсон сыграет заглавную роль в американском ремейке фильма "Тони Эрдманн", сообщает Associated Press.

Спустя семь лет после выхода картины "Как знать..." режиссера Джеймса Брукса (2010) Николсон снова появится на экранах. Анонимный источник, на который ссылается Associated Press, решил опровергнуть информацию о том, что актер завершил свою карьеру и предположения друга актера Питера Фонда, заявившего двумя неделями ранее, что Николсон "фактически ушел на пенсию".

Также в американской версии сыграет актриса Кристен Уиг. Режиссер немецкого "Эрдманна" Марен Аде станет продюсером картины.

Ранее сообщалось, что немецкий фильм "Тони Эрдманн", ставший сенсацией последнего Каннского кинофестиваля и лауреатом премии Гильдии Лондонских Кинокритиков, номинирован на "Оскар" как лучший иностранный фильм .