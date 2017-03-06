Форма поиска по сайту

06 марта 2017, 08:56

Культура

Британская певица Адель вышла замуж

Фото: adele.com

28-летняя исполнительница объявила о своем замужестве со сцены во время концерта в австралийском Брисбене, пишет американское издание The Hollywood Reporter .

Слухи о свадьбе Адель с ее давним партнером распространяются уже около месяца, однако певица игнорировала эту информацию. На минувших выходных во время концерта в Австралии Адель подтвердила, что оформила отношения с 38-летним бизнесменом Саймоном Коннеки. Это произошло в преамбуле к композиции Someone Like You. "Я пыталась вспомнить, что я чувствовала в начале отношений, и это вдохновило меня на запись альбома", – рассказала Адель.

Ранее сообщалось, что Адель отказалась принять награду музыкальной премии "Грэмми" за свой альбом "25". По словам победительницы, эту награду заслужила Бейонсе с альбомом Lemonade.

