Британская певица Адель вышла замуж

28-летняя исполнительница объявила о своем замужестве со сцены во время концерта в австралийском Брисбене, пишет американское издание The Hollywood Reporter .

Слухи о свадьбе Адель с ее давним партнером распространяются уже около месяца, однако певица игнорировала эту информацию. На минувших выходных во время концерта в Австралии Адель подтвердила, что оформила отношения с 38-летним бизнесменом Саймоном Коннеки. Это произошло в преамбуле к композиции Someone Like You. "Я пыталась вспомнить, что я чувствовала в начале отношений, и это вдохновило меня на запись альбома", – рассказала Адель.

