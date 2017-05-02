Американские сценаристы добились увеличения гонораров

Гильдия сценаристов США (Writers Guild of America, WGA) объявила об отмене забастовки, к которой призывала с апреля. Причины такого решения приводятся на сайте организации – WGA удалось добиться от Альянса продюсеров кино и телевидения США повышения гонораров.

"Получили ли мы все, чего хотели? Нет. Все, чего мы заслуживаем? Конечно, нет. Но благодаря вашей поддержке нам удалось добиться для членов гильдии на 130 миллионов долларов больше, чем нам собирались заплатить", – говорится в официальном обращении комитета по переговорам.

Кроме того, комитету удалось вытребовать защиты прав членов гильдии, находящихся в отпуске по уходу за больным членом семьи.

WGA призвала своих членов к забастовке в апреле, требуя от ассоциации продюсеров повышения оплаты труда.