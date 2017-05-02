Форма поиска по сайту

02 мая 2017, 18:41

Культура

Американские сценаристы добились увеличения гонораров

Фото: wga.org

Гильдия сценаристов США (Writers Guild of America, WGA) объявила об отмене забастовки, к которой призывала с апреля. Причины такого решения приводятся на сайте организации – WGA удалось добиться от Альянса продюсеров кино и телевидения США повышения гонораров.

"Получили ли мы все, чего хотели? Нет. Все, чего мы заслуживаем? Конечно, нет. Но благодаря вашей поддержке нам удалось добиться для членов гильдии на 130 миллионов долларов больше, чем нам собирались заплатить", – говорится в официальном обращении комитета по переговорам.

Кроме того, комитету удалось вытребовать защиты прав членов гильдии, находящихся в отпуске по уходу за больным членом семьи.

WGA призвала своих членов к забастовке в апреле, требуя от ассоциации продюсеров повышения оплаты труда.

Последняя массовая забастовка американских сценаристов началась в ноябре 2007 года и тянулась до февраля 2008 года. Результатом стали многомиллионные убытки студий, производящих теле- и кинопродукцию, приостановка съемок многих сериалов и фильмов. WGA отменила забастовку после того, как Альянс продюсеров повысил уровень авторских гонораров ее членам.

Гильдия сценаристов США состоит из двух отделений – западного и восточного – и представляет профессиональные интересы работников индустрии.

новости культурного мира

Главное

