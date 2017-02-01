Форма поиска по сайту

01 февраля 2017, 13:23

Культура

Боб Дилан анонсировал выход тройного альбома

Фото: AP/David Vincent

Боб Дилан выпустит тройной альбом, пишет Nme.

Культовый автор песен, получивший Нобелевскую премию по литературе в конце прошлого года, выпустит свой тридцать восьмой сольный альбом. До этого музыкант выпустил пластинку (Fallen Angels) в мае 2016 года.

Новый альбом, записанный на трех дисках, будет называться Triplicate. Каждый их дисков получит свое название – Til The Sun Goes Down, Devil Dolls и Comin Home Late. В альбом войдет 30 композиций знаменитых американских исполнителей: Once Upon A Time Чарльза Страуса и Ли Адамса, As Time Goes Харольда Хапфилда, The Best Is Yet To Come Сая Коулмэна и Кэролин Ли и многие другие.

Релиз пластинки состоится 31 марта.

Ранее стало известно, что Боб Дилан получит Нобелевскую премию 2 апреля.

Боб Дилан считается культовой фигурой в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Его песни Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin' стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США. По данным опроса Rolling Stone, Боб Дилан – второй по значимости исполнитель после The Beatles в истории. Time включил Дилана в сотню самых влиятельных людей XX века. На его счету 10 премий "Грэмми".
