Боб Дилан анонсировал выход тройного альбома

Фото: AP/David Vincent

Боб Дилан выпустит тройной альбом, пишет Nme.

Культовый автор песен, получивший Нобелевскую премию по литературе в конце прошлого года, выпустит свой тридцать восьмой сольный альбом. До этого музыкант выпустил пластинку (Fallen Angels) в мае 2016 года.

Новый альбом, записанный на трех дисках, будет называться Triplicate. Каждый их дисков получит свое название – Til The Sun Goes Down, Devil Dolls и Comin Home Late. В альбом войдет 30 композиций знаменитых американских исполнителей: Once Upon A Time Чарльза Страуса и Ли Адамса, As Time Goes Харольда Хапфилда, The Best Is Yet To Come Сая Коулмэна и Кэролин Ли и многие другие.

Релиз пластинки состоится 31 марта.

Ранее стало известно, что Боб Дилан получит Нобелевскую премию 2 апреля.