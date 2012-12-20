Форма поиска по сайту

20 декабря 2012, 16:27

Составлен рейтинг лучших новогодних подарков для москвичей

В Интернете составили рейтинг лучших новогодних подарков для москвичей. Почти половина жителей столицы мечтает получить в подарок технику Apple.

В результате социологического опроса выяснилось, что 46% москвичей хотели бы получить в подарок продукцию Applе. Впрочем, техника американской компании не из дешевых - за нее придется выложить от 32 до 94 тысяч рублей.

На втором месте по популярности - подарочный сертификат на экстремальные развлечения. Например, полет на воздушном шаре или параплане. Тем, кто далек от подобных видов развлечений подойдет SPA-программа.

Третье место делят между собой книги, игрушки и новогодние сувениры.

