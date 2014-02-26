В столице разбирают незаконно построенный автосервис

В Москве начали разбирать незаконно построенный автосервис

В Москве начали разбирать автосервис, незаконно построенный несколько лет назад. В прошлом году владельцам выдали предписания об устранении правонарушений, но они не отреагировали на требования властей, сообщает телеканал "Москва 24".

В Косой переулок, где располагается незаконный автосервис, приехали специальные службы, которым предстоит демонтировать постройку.

Внутри сервиса демонтажники обнаружили автомобиль, несколько единиц оборудования, а также автомобильные покрышки. На втором этаже располагалась комната, предназначенная для проживания работников автосервиса.

Там находился молодой человек, который не был проинформирован хозяевами автосервиса о готовящемся сносе здания.

Арендаторы здания заявили, что не знали о том, что постройка возведена незаконно и подлежит сносу.

Здание построили несколько лет назад и незаконно провели электричество. Обнаружили автосервис, стоявший на городской земле, в прошлом году.