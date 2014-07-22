Двое рабочих повредили силовой кабель и попали в реанимацию

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Двое рабочих попали в реанимацию после того, как повредили высоковольтный кабель в ходе земляных работ. Мужчины получили сильные ожоги, за их жизнь борются врачи, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел на улице Профсоюзная, около дома 78. Рабочие повредили кабель и получили сильный удар током.

В реанимации оказались житель подмосковного Софрино с ожогами 50 процентов поверхности тела и уроженец Оренбурга с ожогами 23 процентов кожи.

Еще один пострадавший от госпитализации отказался.