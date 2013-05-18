В Подмосковье рабочий упал с крыши 18-этажного дома

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном городе Лобня с крыши 18-этажного дома сорвался рабочий строительной компании. От полученных травм мужчина погиб. Об этом M24.ru рассказал источник в правоохранительных органах Московской области.

Собеседник пояснил, что трагедия случилась 17 мая около 14.00 в Лобне. "С крыши 18-ти этажной новостройки по улице Катюшки, 58 при выполнении ремонтных работ упал 27-летний мужчина, уроженец Республики Марий Эл. Он являлся разнорабочим компании ООО "ТК-Сервис". От полученных травм он погиб на месте", - сказал источник.

Он отметил, что по данному факту ведется проверка, будет возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия будет установлена причина гибели рабочего.