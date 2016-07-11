Форма поиска по сайту

11 июля 2016, 12:20

Происшествия

В Коломенском подросток погиб при ударе током в цеху

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Подросток погиб на территории завода в подмосковной Коломне. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

По предварительным данным, накануне группа подростков забралась на крышу завода "Металлитмаш", где они все вместе сфотографировались.

После этого дети залезли внутрь цеха. Один из подростков дотронулся рукой до элемента проводки, и его ударило током. От полученного разряда мальчик скончался.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

