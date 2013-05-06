СК начал проверку по факту гибели волонтера на Болотной площади

СК проводит проверку по факту гибели мужчины на Болотной площади

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 25-летнего Максима Мелкова во время монтажа оборудования на Болотной площади.

Дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

По данным следствия, к погрузочно-разгрузочным работам во время подготовки сцены на Болотной площади были допущены сотрудники, не обладающие соответствующей квалификацией, с которыми даже не провели инструктаж по технике безопасности.

По мнению следствия, эти нарушения привели к тому, что 6 колонок массой не менее 600 килограммов в момент их подъема с помощью лебедки с электроприводом упали на голову находившегося на земле Максима Мелкова. По некоторым данным, погибший не был профессиональным рабочим, а пришел помогать организаторам митинга в качестве волонтера.

Как сообщает пресс-служба СКР, сейчас по уголовному делу создана следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы всех лиц имевших отношение к проведению работ.

Как сообщалось ранее, в понедельник был задержан глава компании, которая занималась монтажом сцены на Болотной площади.

В интернете появилась информация, что митинг в связи с несчастным случаем будет отменен, однако она была опровергнута.