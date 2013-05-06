Задержан глава фирмы, устанавливавшей сцену на Болотной

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу фирмы ИЧП "Цветков", которая монтировала сцену на Болотной площади. Его доставили в отделение полиции.

Как выяснилось в ходе расследования несчастного случая, компанию наняла организация "Стейдж Ко". Однако между организаторами митинга и этими фирмами, не было оформлено никаких договоров на монтаж сцены и оборудования, пишут "Известия".

В компании "Стейдж Ко" заявили, что обсуждали проект установки сцены, но в итоге отказались от него.

Напомним, днем 6 мая при монтаже сцены на Болотной площади погиб 25-летний Максим Мелков. Во время работ на него упала звуковая колонка.