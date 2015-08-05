На юго-востоке Москвы при падении с высоты погиб человек

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На юго-востоке столицы при падении с высоты погиб человек, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Тело нашли рядом с домом № 3 по улице Пронская. В настоящее время устанавливается личность погибшего.

Отметим, накануне два человека упали со строительных лесов в центре Москвы и разбились насмерть. Трагедия произошла примерно в полдень 4 августа в здании, расположенном по адресу: 2-я Брестская улица, дом 6.

Кроме того, 11 июля девушка погибла при падении из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.

Предположительно, она упала с 12 этажа. Тело погибшей было обнаружено у дома 26Б по Алтуфьевскому шоссе.