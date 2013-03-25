13 самолетов сели в Домодедово вместо других аэропортов

Фото: ИТАР-ТАСС

Сильный снегопад помешал посадке 13 воздушных судов, следовавших в аэропорты Внуково и Шереметьево. Самолетам пришлось приземлиться на запасном аэродроме в Домодедово.

Как сообщает "Интерфакс", в настоящее время все воздушные ворота Москвы работают в штатном режиме, длительных задержек из-за снегопада нет.

Напомним, 23 марта в столице начался очередной снегопад, который прекратится только вечером 25 марта. Коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, на дорогах столицы гололедица и снежные заносы.