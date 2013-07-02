Форма поиска по сайту

Новости

02 июля 2013, 20:31

Общество

Центр для нелегальных мигрантов откроется в Орехово-Зуевском районе МО

Фото: ИТАР-ТАСС

Центр временного содержания нелегальных мигрантов откроется в Орехово-Зуевском районе. Он будет размещен только в одном из двух пятиэтажных зданий в деревне Кабаново, информирует пресс-служба правительства Московской области.

"Теперь остается выполнить еще несколько этапов работы, связанных с юридическим оформлением права оперативного управления за Главным управлением региональной безопасности Московской области, проведением капитального ремонта выбранного здания и его оборудованием под требования, предъявляемые к спецучреждениям", - говорится в сообщении.

Министерство имущественных отношений области уже начало формирование двух земельных участков, необходимых для эксплуатации зданий.

