Супруга потерявшего рассудок нефтяника отсудила 1,5 млн рублей

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Супруга сотрудника нефтяной компании, ставшего недееспособным в результате ЧП, получит 1,5 миллиона рублей компенсации, передает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Согласно материалам дела, в ходе работ на одном из нефтяных месторождений сорвалась заглушка с трубы и травмировала мужчину. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и не смог восстановиться в ходе лечения – согласно материалам дела, он не имеет возможности мыслить, говорить и чувствовать.

Позже на предприятии прошла проверка, в ходе которой специалисты инспекции по труду установили ряд нарушений: выяснилось, что несчастный случай произошел из-за нарушений правил безопасности (работник не прошел обучение по охране труда).

Супруга пострадавшего обратилась в суд: по ее словам, она вынуждена самостоятельно заниматься воспитанием троих детей и ухаживать за супругом, которому дали первую группу инвалидности, причем со стороны работодателя помощь не оказывалась.

Суд первой инстанции взыскал с работодателя в счет компенсации морального вреда 500 тысяч рублей. Истица обжаловала решение в вышестоящей инстанции, где увеличили размер компенсации в три раза.