Цена на нефть превысила 81 доллар за баррель

Фото: M24.ru\ Александр Авилов

Цена на нефть марки Brent в ходе сегодняшних торгов на Лондонской бирже превысила 81 доллар за баррель. Котировки достигли максимума за последнюю неделю и выросли более чем на два процента.

Ожидается, что на предстоящем саммите министров государств-участников ОПЕК рассмотрят вопрос по сокращению объемов нефтедобычи. Это и повлияло на рост цены.

Ранее на снижение цены нефти повлияло увеличение добычи в Ираке, Ливии и США. При этом спрос на сырье снизился из-за замедления экономического роста в Европе и странах Восточной Азии.

Напомним, в октябре Владимир Путин говорил, что мировую экономику ожидает крах при падении цен на нефть ниже 80 долларов за баррель.

Добавим, на выходные снизился курс евро и доллара. Официальный курс евро на выходные упал более чем на рубль – с 58,58 до 57,43 рубля.

Курс доллара - чуть меньше, на 91 копейку, с 46,7 до 45,79 рубля. Бивалютная корзина подешевела на рубль: с 52 до 51 рубля