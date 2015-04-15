Курс доллара на Московской бирже упал ниже 50 рублей, евро – ниже 53 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара на торгах Московской биржи 15 апреля снизился на 92 копейки до 49,97 рубля. Евро ходе торгов подешевел на 1,21 рубля до 52,96 рубля, сообщает ТАСС.

Американская валюта опустилась ниже 50 рублей впервые с 28 ноября, а европейская – ниже 53 рублей впервые с 31 октября 2014 года.

Рост рубля происходит на фоне дорожающей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4 процента до 62,33 доллара за баррель. Текущий активный контракт на нефть Brent с поставкой в мае подорожал на 2,24 процента до 59,74 доллара за баррель.

При этом официальный курс евро, установленный Центробанком на 16 апреля упал на 1,17 рубля – до 53,65 рубля. Курс доллар снизился на 1,47 рубля и составляет 50,50 рубля.

Напомним, начиная с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции. За это время доллар по отношению к российской валюте упал почти на 16 процентов. Укрепление стало возможно в том числе и за счет стабилизации цен на нефть.

Отметим, что в Центробанке России сочли стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре – декабре прошлого года).

В связи с этим регулятор принял решение удвоить ставки по валютному РЕПО. Однако эта мера пока не возымела действия – рубль продолжает дорожать.