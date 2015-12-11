Стоимость нефти Brent в пятницу опустилась ниже 38 долларов

Фото: ТАСС/Василий Александров

Цена на нефть марки Brent на Лондонской бирже впервые с 2008 года упала до 37,94 доллара за баррель, передает "Интерфакс".

Нефть WTI с поставкой в январе подешевела до 35,85 доллара за баррель. Накануне, стоимость нефти Brent опустилась до 38,92 доллара за баррель, преодолев отметку в 39 долларов впервые за семь лет.

Напомним, в минувшую пятницу ОПЕК вновь сохранила квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день. При этом организация решила сохранить и фактический уровень добычи, превышающий квоту на 1,5 миллиона баррелей.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что среднегодовая цена на нефть в 2016 году будет порядка 50 долларов за баррель.

"Я думаю, что средняя цена будет плюс-минус 50 долларов за баррель. Это среднегодовая", – сказал он. По его словам, "не обязательно, что с 1 января будет 50 долларов". "В этом году, несмотря на то, что мы имеем сейчас 40 долларов, среднегодовая – она выше 50 долларов", – подчеркнул министр.

На фоне дешевеющей нефти доллар и евро продолжили рост по отношению к рублю. Курс европейской валюты превысил отметку в 77 рублей в ходе торгов на Московской валютной бирже. Доллар почти достиг рубеж в 70 рублей.