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Москва 24

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06 января 2015, 23:35

Цена на нефть достигла пятилетнего минимума

нефть цены биржа

Стоимость нефти опустилась до отметки ниже 52 долларов за баррель

Цена на нефть достигла минимальной отметки впервые с 2009 года, передает телеканал "Москва 24".

Во вторник стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже 52-х долларов за баррель. А за минувший год падение составило почти 50 процентов. По словам экспертов, столь стремительного обесценивания черного золота не было с кризисного 2008-го года.

Такое положение дел аналитики связывают с проблемами в мировой экономике и избытком предложения. Существенную роль в этом сыграли нефтяные компании США. Они за минувшие несколько лет нарастили производство сразу на 80%.

Отметим, что бюджет России на 2015 год сверстан из рассчета стоимости барреля нефти в 96 долларов. В связи с падением цены на черное золото второй день подряд дешевеет отечественная валюта. Сегодня она уступила сразу несколько рублей и доллару, и евро.

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