Официальные курсы доллара и евро выросли на 74 и 68 копеек

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Центробанк установил официальный курс доллара на вторник, 3 февраля, на уровне 69 рублей 66 копеек, что на 74 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 68 копеек. Теперь он стоит 78,79 рублей, сообщается на сайте регулятора.

Цены на нефть растут, что давит на курсы валюты. Стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE выросла на 3,8 процентов до 55,1 доллара за баррель.

Напомним, с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса. В ночь на 16 декабря 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого регулятор поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.