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Экономика

20 ноября 2013, 12:13

Мосгордума повысила стоимость патента на сдачу недвижимости в аренду

аренда Мосгордума налоги законы патент недвижимость

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы в 1 чтении приняли изменения в закон "О патентной системе налогообложения ", устанавливающие зависимость налога на сдачу недвижимости от площади объекта.

Согласно законопроекту, для жилых помещений сумма годового налога по-прежнему останется на уровне 60 тысяч рублей. Для нежилых вводится градация: патент на сдачу объекта площадью менее 100 квадратных метров составит 60 тысяч рублей, от 100 до 300 кв. метров – 180 тысяч рублей, от 300 до 600 кв. метров – 300 тысяч рублей.

Максимально допустимая стоимость патента на сдачу недвижимости в аренду составит 600 тысяч рублей в год.

Напомним, что соответствующий проект в столичный парламент внес Сергей Собянин. Новые правила должны вступить в силу уже с 1 января 2014 года.

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При этом некоторые депутаты считают, что стоимость патента на сдачу жилых помещений также надо дифференциировать в зависимости от площади и расположения в городе. Так, доход от "однушки" в спальном районе намного меньше, чем от трехкомнатной квартиры в ЦАО.

Напомним, что патентная система налогообложения была введена в Москве 1 января 2013 года. Столичные власти заявляли, что хотят "вывести из тени" москвичей, незаконно сдающих недвижимость. Собственникам предлагали регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и покупать годовые патенты на сдачу недвижимости. Патентная система налогообложения выгоднее остальных, потому что избавляет от необходимости предоставлять декаларации о доходах, утверждают власти.

По данным столичного управления Федеральной налоговой службы, за 9 месяцев 2013 года было выдано 3,3 тысяч патентов арендодателям, что на 27% больше, чем в 2012 году. Сумма налоговых поступлений выросла в 3,6 раза.

Патентная система действует для 65 видов предпринимательской деятельности, среди которых ремонт и пошив одежды и обуви, химчистка, парикмахерская, стрижка животных. Патент могут приобрести только индивидуальные предприниматели, на которых работает менее 15 человек.

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