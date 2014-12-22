Назначен глава управы района Бирюлево Восточное

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Сергей Собянин назначил Кирилла Канаева главой управ района Бирюлево Восточное, сообщается в документе, размещенном на сайте столичной мэрии. С ним заключен служебный контракт на пять лет.

Ранее Канаев возглавлял ГБУ "Жилищник района Ясенево". Исполняющим обязанности главы управы Бирюлево Восточное был Игорь Савельев.

Также мэр Москвы назначил Владислава Синюкова заместителем председателя комитета по туризму и гостиничному хозяйству столицы. С ним заключен контракт на три года.