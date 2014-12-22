Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

22 декабря 2014, 16:13

Назначен глава управы района Бирюлево Восточное

назначения главы управ

Фото: Александра Мудрай/ТАСС

Сергей Собянин назначил Кирилла Канаева главой управ района Бирюлево Восточное, сообщается в документе, размещенном на сайте столичной мэрии. С ним заключен служебный контракт на пять лет.

Ранее Канаев возглавлял ГБУ "Жилищник района Ясенево". Исполняющим обязанности главы управы Бирюлево Восточное был Игорь Савельев.

Также мэр Москвы назначил Владислава Синюкова заместителем председателя комитета по туризму и гостиничному хозяйству столицы. С ним заключен контракт на три года.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать