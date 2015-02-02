Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в столичном правительстве

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Сергей Собянин переназначил главу управы Северное Измайлово Дмитрия Дятленко сроком на один год, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, по собственной инициативе была уволена замглавы департамента жилищной политики и жилищного фонда Лада Краснова и замруководителя департамента капремонта Дмитрий Лыхин.

В то же время Иван Петров был назначен заместителем главы департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями, а Роман Маслов стал зампредседателя Москомэкспертизы.

Заместителем префекта ЮВАО стал Андрей Краснов, а зампрефекта ЗелАО – главой контрактной службы округа – Андрей Новожилов.