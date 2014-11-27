В Красногорском районе Подмосковья пустили дополнительные автобусы

Фото: M24.ru

В Красногорском районе Московской области запустили дополнительные автобусы. По маршруту №32 (Павшино - Сабурово) курсируют четыре новых автобуса большой вместимости, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

Подвижной состав увеличили из-за прекращения обслуживания маршрута №575 (метро "Тушинская" - поселок Юрлово) компанией "Мосгортранс".

Три дополнительных автобуса курсируют от Юрлово до станции Митино, а еще один обслуживает весь маршрут.

Напомним, с 1 декабря между Красногорском и Москвой начнут ездить 35 новых автобусов "Мострансавто". Проезд будет стоить 30 рублей. Льготы для жителей Московской области и Москвы будут сохранены. На маршрутах действуют социальная карта жителя Московской области, социальная карта москвича, а также временный единый социальный билет москвича и жителя Московской области.

Стоит отметить, что на маршруте №575 с 1 декабря не будут приниматься карты "Тройка", "Единый", проездной от 1 до 60 поездок для поездок в автобусе, троллейбусе и в трамвае, а также билеты по тарифам "90 минут" от 1 до 60 поездок, "90 минут" на 2 поездки, "90 минут" на 1 поездку.