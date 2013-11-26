Проезд в подмосковном транспорте с 1 января будет стоить 26 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Стоимость проезда в городском транспорте в Подмосковье с 1 января повысится на 1 рубль и составит 26 рублей, сообщила во вторник глава комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

"C 1 января 2014 года стоимость разового билета на поездку в населенном пункте и в пригородном сообщении на расстоянии до 5 километров составит 26 рублей, что на 1 рубль выше уровня 2013 года", - отметила Ушакова на заседании правительства Московской области.

В пригородном сообщении стоимость оплаты за каждую 2,5-километровую зону сохранится на уровне уходящего года - 4 рубля, сказала Ушакова.

При этом, по ее словам, для всех видов гортранспорта сохраняются месячные проездные на 60 и на 100 поездок, а также проездные для учащихся и социальные проездные.