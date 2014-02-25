Форма поиска по сайту

25 февраля 2014, 14:35

Транспорт

Около станции метро "Петровско-Разумовская" изменили схему движения

Фото: http://gucodd.ru

В районе транспортно-пересадочного узла у станции метро "Петровско-Разумовская" изменилась организация движения транспорта.

Как сообщает ЦОДД Москвы, здесь теперь отменен правый поворот с Дмитровского шоссе в направлении улицы Линии Октябрьской Железной Дороги. Отмечается, что это позволит сократить длину транспортного затора на Дмитровском шоссе.

Кроме того, был ограничен въезд транспорта, кроме общественного, в направлении транспортно-пересадочного узла "Петровско-Разумовская" по улице Линии Октябрьской Железной Дороги со стороны 3-го Нижнелихоборского проезда.

наземный транспорт схема движения дорожное движение

