Около станции метро "Петровско-Разумовская" изменили схему движения

Фото: http://gucodd.ru

В районе транспортно-пересадочного узла у станции метро "Петровско-Разумовская" изменилась организация движения транспорта.

Как сообщает ЦОДД Москвы, здесь теперь отменен правый поворот с Дмитровского шоссе в направлении улицы Линии Октябрьской Железной Дороги. Отмечается, что это позволит сократить длину транспортного затора на Дмитровском шоссе.

Кроме того, был ограничен въезд транспорта, кроме общественного, в направлении транспортно-пересадочного узла "Петровско-Разумовская" по улице Линии Октябрьской Железной Дороги со стороны 3-го Нижнелихоборского проезда.