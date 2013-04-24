В Москве возросла стоимость проезда в маршрутках

Цены на проезд в московских маршрутках увеличились

В столичных маршрутках повысилась плата за проезд. В некоторых районах Москвы она достигает сорока рублей. Повышение цен связывают с тем, что с начала апреля требования к водителям маршруток ужесточились. К примеру, каждый автомобиль теперь должен быть оснащен системой навигации.

"ГЛОНАСС позволяет проверить скорость движения транспортного средства. Все это записывается на сервер", - рассказал телеканалу "Москва 24" начальник управления Государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Игорь Суржик.

Кроме того, за нарушения с частных перевозчиков взимаются немаленькие штрафы. Так, за работу по несогласованному маршруту штраф для компаний составляет 50 тысяч рублей, за повторные нарушения – 100 тысяч.

Как сообщалось ранее, повышение цен на проезд также связано с тем, что они оставались на одном и том же уровне уже три года. При этом расходы на содержание транспорта все это время росли. Увеличились и тарифы на топливо.

Отметим, что стоимость проезда увеличилась не только в Москве, но и в подмосковных городах. Например, в Сергиевом Посаде. Объявления об официальном повышении тарифов размещены в салонах маршрутных такси.