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Наземный транспорт

22 февраля, 10:59

23 февраля в центре столицы ограничат движение транспорта

наземный транспорт автобусы троллейбусы ограничения движения

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение, передает пресс-служба департамента транспорта столицы.

С 09.00 ограничат движение транспорта по Страстному бульвару, внутренней части Петровского бульвара и улице Петровка. С 12.00 и до окончания мероприятия ограничения введут на Охотном ряду и в Театральном проезде.

Кроме того, 23 февраля с 07.30 троллейбусы маршрута №3 будут следовать от улицы Милашенкова до Самотечной площади (по трассе троллейбуса № 47); № 15 — от Суворовской площади до Трубной площади (по трассе троллейбуса № 13); № 31 — от Лужников до площади Никитские Ворота.

С 12.00 троллейбусы маршрутов №№ 2, 12, 33 и автобус № 12ц работают с увеличенными интервалами.

Изменения движения связаны с массовыми мероприятиями, запланированными в День защитника Отечества.

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