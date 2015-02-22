23 февраля в центре столицы ограничат движение транспорта

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В центре Москвы 23 февраля ограничат движение, передает пресс-служба департамента транспорта столицы.

С 09.00 ограничат движение транспорта по Страстному бульвару, внутренней части Петровского бульвара и улице Петровка. С 12.00 и до окончания мероприятия ограничения введут на Охотном ряду и в Театральном проезде.

Кроме того, 23 февраля с 07.30 троллейбусы маршрута №3 будут следовать от улицы Милашенкова до Самотечной площади (по трассе троллейбуса № 47); № 15 — от Суворовской площади до Трубной площади (по трассе троллейбуса № 13); № 31 — от Лужников до площади Никитские Ворота.

С 12.00 троллейбусы маршрутов №№ 2, 12, 33 и автобус № 12ц работают с увеличенными интервалами.

Изменения движения связаны с массовыми мероприятиями, запланированными в День защитника Отечества.