ЦБ разберется в конфликте между владельцами маршруток и страховщиками

Водители маршруток в регионах не могут получить полис ОСАГО

У владельцев маршрутных такси стали возникать проблемы с получением полисов ОСАГО: из-за большого количества ДТП с участием маршруток страховать их становится невыгодно. Особенно напряженная ситуация складывается в регионах страны, утверждает депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Он направил обращение главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с просьбой разобраться в конфликте владельцев маршрутных макси и страховщиков. Аналогичные письма были направлены президенту Российского союза автостраховщиков Павлу Бунину и президенту Ассоциации по защите прав автострахователей Максиму Ханжину.

"Периодически поступает информация из регионов, что накаляются отношения между страховыми компаниями, особенно крупными: они перестают продавать полисы ОСАГО. Таким образом, водители маршрутных такси не могут получить полис, застраховать свою ответственность. Они вынуждены в частном порядке оформлять на себя полисы ОСАГО", - рассказал Нилов в эфире радиостанции "Москва FM".

По его словам, это связано с большими убытками, которые несут страховые компании в связи с большим числом ДТП с участием маршруток.

Нилов отметил, что накануне Госдума приняла поправки в действующий закон об ОСАГО. Возможно, ко второму чтению после проверок в него будут внесены поправки. Он напомнил, что недавно функции по надзору за деятельностью страховых компаний были переданы Центробанку.

По словам депутата, несмотря на сложности с получением полиса ОСАГО, тарифы на проезд повышаться не будут.