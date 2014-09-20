С 20 сентября по улице Серпуховский вал месяц не будут ходить трамваи

До 20 октября прекращается движение трамваев по улице Серпуховский вал

С 20 сентября на месяц по выходным дням прекращается движение трамваев по улице Серпуховский вал. До 20-го октября там будет идти ремонт путей. В связи с этим временно отменяются 38-ой, 39-ый и 47-ой маршруты, передает телеканал "Москва 24".

Кроме того, трамваи 16-го номера будут следовать от остановки "Улица Академика Янгеля" до Новоданиловского проезда. У 14-го трамвая продлевается режим работы - последнее отправление от метро "Университет" в 0.26. От Калужской площади - в 23.46.

Одновременно организуется маршрут автобуса № 039 "Метро "Университет" - Даниловский рынок" с трассой следования и остановками вдоль трамвайной линии. А от Калужской площади до Даниловского рынка будет ходить автобус нулевого маршрута.