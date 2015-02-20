Новый маршрут от "Речного вокзала" до станции Бескудниково заработает 21 февраля

Мосгортранс запустит новый автобусный маршрут от "Речного вокзала"

С 21 февраля Мосгортранс вводит новый автобусный маршрут №857, который свяжет метро "Речной вокзал" со станцией Бескудниково Савеловского направления железной дороги, сообщает пресс-служба ведомства.

Новый маршрут позволит жителям Бескудникова добираться до станции метро Замоскворецкой линии за 20-25 минут.

Как отмечают в Мосгортрансе, интервал движения в часы пик на 857-м маршруте составит на первое время 10 минут. Однако если количество пассажиров будет увеличиваться, число автобусов на маршруте увеличат.

При этом ввод нового маршруту потребовал скорректировать расположение остановок. Так, автобус №857 будет останавливаться вместе с маршрутом №284, который также следует на Талдомскую улицу. Также "переедет" на новое место остановка маршрутов №138 и 739, которые теперь будут останавливаться вместе с маршрутом №958.

Информационные плакаты с новой схемой расположения остановок наземного общественного транспорта будут размещены у выходов из метро.