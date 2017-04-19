Фото: m24.ru/Александр Авилов

Режим работы трех трамваев на востоке Москвы изменен по 30 апреля, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Новый график связан с работами по благоустройству трамвайных путей.

В частности, последние трамваи "4пр" от метро "Сокольники" в сторону Ростокинского проезда будут отправляться в 23:36 по будням и в 23:41 по выходным.

Последние трамваи маршрута "4л" будут отправляться от Ростокинского проезда в сторону Сокольников в 23:41 по рабочим дням и в 23:24 в субботу и воскресенье, а маршрута № 2 в 23:31 и 23:38 соответственно. После этого указанные трамваи проследуют до остановки "Богородское".

Вместе с тем, автобусы № 75 будут ходить по тактовому расписанию с интервалом в 20 минут.