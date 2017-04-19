Дополнительные 50 маршрутов запустят в ТиНАО до конца года

Московские власти планируют дополнительно запустить 50 маршрутов в ТиНАО в 2017 году, рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".

"Все маршруты будут ходить под контролем департамента транспорта и правительства Москвы, – сказал Ликсутов. – Будет пересмотрена маршрутная сеть. Это будут частные перевозчики, которые будут работать по долгосрочным государственным контрактам".

Ликсутов выразил уверенность, что план будет выполнен полностью.