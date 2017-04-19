Форма поиска по сайту

Новости

19 апреля 2017, 10:34

Транспорт

Дополнительные 50 маршрутов запустят в ТиНАО до конца года

Московские власти планируют дополнительно запустить 50 маршрутов в ТиНАО в 2017 году, рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".

"Все маршруты будут ходить под контролем департамента транспорта и правительства Москвы, – сказал Ликсутов. – Будет пересмотрена маршрутная сеть. Это будут частные перевозчики, которые будут работать по долгосрочным государственным контрактам".

Ликсутов выразил уверенность, что план будет выполнен полностью.

Ответы Максима Ликсутова на вопросы, которые не вошли в интервью телеканалу "Москва 24", читайте в материале m24.ru.
Сюжет: Развитие ТиНАО: транспорт, строительство, дороги
наземный транспорт маршруты ТиНАО

