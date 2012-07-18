Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наземный транспорт

18 июля 2012, 12:29

На юго-западе столицы появятся новые автобусные остановки

наземный транспорт автобусы остановки

Фото: ИТАР-ТАСС

С 21 июля 2012 года на маршруте автобуса № 420 вводятся дополнительные остановки, сообщает ГУП "Мосгортранс".

Остановка "Теплостанский проезд" появится по Ленинскому проспекту в обоих направлениях, совмещенная с одноименной остановкой маршрутов автобуса №№ 144, 227, 227к, 281, 611, 611с, 642, 707, 707к, 720, 802, 816, 844.

Еще одна остановка на этом маршруте – "Гостиница Салют" – появится на проспекте Вернадского при следовании к метро "Юго-Западная". Она также будет совмещена с одноименной остановкой маршрутов автобуса №№ 66, 227, 227к, 281, 611, 642, 707, 707к, 802.

Отметим, что маршрут автобуса № 420 проходит от птицефабрики Марьино до станции метро "Юго-Западная" через город Московский.

Напомним, что ранее "Мосгортранс" сообщал о других дополнительных остановках автобусов, которые появятся с 20 июля. Так, на маршруте автобусов №№ 398, 433 по Калужскому шоссе вводятся дополнительные остановки "Газопровод", "Поворот на с/х "Воскресенское" в обоих направлениях, совмещенные с одноименными остановками маршрутов автобуса №№ 508, 512, 513, 515, 526. Кроме того, на маршруте автобуса № 526 по Калужскому шоссе вводится дополнительная остановка "Ашан" между существующими остановками "МКАД" и "Газопровод", совмещенная с одноименной остановкой маршрутов автобуса №№ 398, 433.

Ссылки по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать