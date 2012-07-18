На юго-западе столицы появятся новые автобусные остановки

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С 21 июля 2012 года на маршруте автобуса № 420 вводятся дополнительные остановки, сообщает ГУП "Мосгортранс".

Остановка "Теплостанский проезд" появится по Ленинскому проспекту в обоих направлениях, совмещенная с одноименной остановкой маршрутов автобуса №№ 144, 227, 227к, 281, 611, 611с, 642, 707, 707к, 720, 802, 816, 844.

Еще одна остановка на этом маршруте – "Гостиница Салют" – появится на проспекте Вернадского при следовании к метро "Юго-Западная". Она также будет совмещена с одноименной остановкой маршрутов автобуса №№ 66, 227, 227к, 281, 611, 642, 707, 707к, 802.

Отметим, что маршрут автобуса № 420 проходит от птицефабрики Марьино до станции метро "Юго-Западная" через город Московский.

Напомним, что ранее "Мосгортранс" сообщал о других дополнительных остановках автобусов, которые появятся с 20 июля. Так, на маршруте автобусов №№ 398, 433 по Калужскому шоссе вводятся дополнительные остановки "Газопровод", "Поворот на с/х "Воскресенское" в обоих направлениях, совмещенные с одноименными остановками маршрутов автобуса №№ 508, 512, 513, 515, 526. Кроме того, на маршруте автобуса № 526 по Калужскому шоссе вводится дополнительная остановка "Ашан" между существующими остановками "МКАД" и "Газопровод", совмещенная с одноименной остановкой маршрутов автобуса №№ 398, 433.