Для пассажиров "фиолетовой" ветки метро пустили 138 автобусов

"Мосгортранс" пустил 138 автобусов для пассажиров Таганско-Краснопресненской ветки, на участке которой нет движения.

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, компенсационный транспорт следует от станции "Кузьминки" до станции "Таганская" и обратно.

Также в ведомстве пассажирам рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами наземного общественного транспорта, метрополитена и электричек от станции "Выхино".

Напомним, с 9 часов утра на "фиолетовой" ветке метро, от станции "Текстильщики" до станции "Баррикадная" по техническим причинам остановилось движение – там пропало напряжение на контактном рельсе.

По состоянию на 10.00 движение осуществляется от "Жулебино" до "Текстильщиков" и от "Планерной" до "Таганской".