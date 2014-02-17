Водители общественного транспорта в 2013 году стали виновниками 60 ДТП

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году по вине водителей наземного транспорта произошло 60 аварий, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

По данным отдела безопасности движения компании, всего за год произошло 407 аварий, что ниже, чем за 2012 год – тогда произошло 487 ДТП. Уменьшилось и число пострадавших – с 608 до 449 человек.

Также в ведомстве отметили, что водители постоянно проходят обучение, которое включает отработку внештатных дорожных ситуаций.

"Снижение числа ДТП с участием наземного городского пассажирского транспорта достигается благодаря введению выделенных полос на основных магистралях столицы", – уточняет гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов.