На эстакаде Горьковской развязки МКАД ограничат движение

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением ремонтных работ на эстакадном съезде Горьковской развязки ограничат движение автотранспорта в сторону области на внутренней стороне МКАД, сообщили изданию M24.ru в ГКУ "Кольцевые магистрали".

"С 00 часов 20 мая до 00 часов 24 мая будет снято движение на этом участке в связи с проведением ремонта асфальто-бетонного покрытия", - рассказала пресс-секретарь компании Олеся Варениченко.

По ее словам, автомобилисты смогут воспользоваться дублирующим съездом, который уже существует и успешно функционирует.