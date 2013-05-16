Форма поиска по сайту

16 мая 2013, 13:08

Транспорт

На эстакаде Горьковской развязки МКАД ограничат движение

Фото: ИТАР-ТАСС

В связи с проведением ремонтных работ на эстакадном съезде Горьковской развязки ограничат движение автотранспорта в сторону области на внутренней стороне МКАД, сообщили изданию M24.ru в ГКУ "Кольцевые магистрали".

"С 00 часов 20 мая до 00 часов 24 мая будет снято движение на этом участке в связи с проведением ремонта асфальто-бетонного покрытия", - рассказала пресс-секретарь компании Олеся Варениченко.

По ее словам, автомобилисты смогут воспользоваться дублирующим съездом, который уже существует и успешно функционирует.

наземный транспорт ремонт дорог ограничения движения

