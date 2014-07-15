По маршруту "синей" ветки курсируют 150 компенсационных автобусов

Маршрут компенсационных автобусов. Фото: dt.mos.ru

Между станциями "Молодежная", "Кунцевская", "Славянский бульвар", "Парк Победы" и "Киевская" следуют 150 компенсационных автобусов Мосгортранса, передает пресс-служба департамента транспорта.

Кроме того, еще 50 единиц транспорта находятся в резерве. Дополнительные автобусы останавливаются около всех пяти станций участке Арбатско-Покровской линии, сотрудники ГУП Мосгортранса помогают пассажирам сориентироваться на месте и пройти к машинам.

Также на месте случившегося работают бесплатные такси компаний "Новое желтое такси", "Формула такси", "Такси 956", "Мостакси", "Сити-сервис", "Ходынские крылья" и "Глававтопрокат".

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария: по предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, погибли 19 человек, пострадали около 400, из них за медпомощью обратились более 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. На месте инцидента работают ремонтные бригады, последствия аварии планируется ликвидировать за 24 часа. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.