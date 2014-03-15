Форма поиска по сайту

15 марта 2014, 23:08

Социальный автобусный маршрут запустили на северо-западе Москвы

На северо-западе столицы запустили социальный автобусный маршрут. Он связывает станцию метро "Митино", Тушинскую детскую больницу, диагностический центр, школы и детские сады, сообщает телеканал "Москва 24".

Конечные точки маршрута - район Братцево и улица Рословка.

Интервал движения автобусов составляет полчаса. В будни маршрут работает с семи утра до восьми часов вечера, а по субботам - до 17.00.

"Маршрут является внутрирайонным и свяжет все социально значимые объекты Митино, - сказал депутат Мосгордумы Валерий Скобинов. - Людям не придется пересаживаться с одного маршрута на другой, чтобы добраться до поликлиник, школ и объектов соцзащиты населения".

