"Мострансавто" прекращает работу с картами долговременного действия

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

С Нового года оплату проезда с помощью транспортных карт долговременного действия (ТТКД) в подмосковных автобусах отменят, сообщает пресс-служба "Мострансавто".

Пассажиры смогут продолжить пользоваться транспортной картой "Стрелка". Единая карта для оплаты проезда позволит сократить расходы на эксплуатацию системы оплаты проезда.

Желающие вернуть деньги с карты долговременного действия смогут это сделать с 14 декабря 2015 года по 31 января 2016 года. С 17 по 31 декабря владельцы транспортных карт смогут написать заявление на возврат средств с ТТКД во всех точках продажи карт "Мострансавто". C января заявление на возврат денег можно будет подать лишь в филиалах транспортной компании.

Владельцы транспортной карты смогут вернуть неизрасходованные на карте средства как наличными, так и переводом на банковскую карту. Наличные средства возвращаются лишь в филиале "Мострансавто" в присутствии владельца. Более того, владельцы исправных ТТКД, приобретенных не ранее 14 декабря 2012 года, смогут вернуть залоговую стоимость карты.

Подмосковные пассажиры могут приобрести карту "Стрелка" за 200 рублей. После каждых 10 совершенных поездок цена билета уменьшается на два рубля (до минимальных 18 рублей).

"Мострансавто" – один из крупнейших автобусных перевозчиков в Восточной Европе. Ежедневно на линию выходит 4200 автобусов и перевозится в среднем 1,5 миллиона пассажиров.