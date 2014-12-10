В столице могут появиться знаки "Берегись трамвая"

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Столичные власти планируют установить знаки "Берегись трамвая" около остановок, сообщает Агентство "Москва". На каждом переходе должно появиться от двух до четырех подобных знаков.

В первую очередь знаки установят в местах с плохой видимостью. Это Бульварное кольцо, бульварная часть улицы Абельмановская и Серпуховской вал.

Кроме того, на отдельных участках дорог могут установить специальные знаки о работе эвакуатора.

По словам председателя организации "Движение автомобилистов России" Виктора Похмелкина, при отсутствии знака "Работает эвакуатор" эвакуация автомобиля не допускается. Этот подход реализован во многих других странах.

Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. По мнению депутата, принудительная эвакуация не должна стоить дороже добровольной, за которую коммерческие структуры с учетом своей чистой прибыли берут 1,5 тысячи рублей. Парламентарий предлагает установить тарифную сетку в зависимости от населения региона. Чем больше население, тем больше должны проехать эвакуаторы и тем выше должен быть тариф.