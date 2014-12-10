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Наземный транспорт

10 декабря 2014, 16:16

В столице могут появиться знаки "Берегись трамвая"

наземный транспорт остановки трамваи знаки

Фото: M24.ru

Столичные власти планируют установить знаки "Берегись трамвая" около остановок, сообщает Агентство "Москва". На каждом переходе должно появиться от двух до четырех подобных знаков.

В первую очередь знаки установят в местах с плохой видимостью. Это Бульварное кольцо, бульварная часть улицы Абельмановская и Серпуховской вал.

Кроме того, на отдельных участках дорог могут установить специальные знаки о работе эвакуатора.

По словам председателя организации "Движение автомобилистов России" Виктора Похмелкина, при отсутствии знака "Работает эвакуатор" эвакуация автомобиля не допускается. Этот подход реализован во многих других странах.

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Автором инициативы выступил зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков. По мнению депутата, принудительная эвакуация не должна стоить дороже добровольной, за которую коммерческие структуры с учетом своей чистой прибыли берут 1,5 тысячи рублей. Парламентарий предлагает установить тарифную сетку в зависимости от населения региона. Чем больше население, тем больше должны проехать эвакуаторы и тем выше должен быть тариф.

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