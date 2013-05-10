Трамваи будут следовать по измененному маршруту 11 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

11 мая с 8.30 утра по измененному маршруту будут следовать некоторые трамваи и троллейбусы. Это связано с проведением общегородского мероприятия "Велобульвар", сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Трамвай №7 будет идти от метро "Улица Подбельского" до Каланчевской улицы;

№7к – от Каланчевской улицы до станции метро "Сокольники";

№19 - внутри микрорайона от метро "Новослободская" односторонним движением по внутреннему кольцу по улицам Сущевской, Тихвинской, Новосущевскому переулку, улицы Образцова, площади Борьбы, Перуновскому переулку до метро "Новослободская".

Маршруты троллейбусов №№ 13, 15, Бч, Бкр отменяются, но организуются маршруты автобуса:

по маршруту троллейбуса № 13 от ВДНХ южн. до метро "Марьина Роща";

по маршруту троллейбуса № 15 от Лужников южн. до Трубной площади;

по маршруту троллейбуса №№ Бч, Бкр своей трассой со следованием вместо Самотечной площади по Самотечной эстакаде.

Троллейбусы №№ 3, 10, 31, 47 будут работать с увеличенными интервалами.

Привычное движение транспорта возобновится по окончанию мероприятия.

