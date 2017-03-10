Маршрут автобуса № 111 временно изменится

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В течение десяти дней по Университетской площади и части Университетского проспекта не будет ходить общественный транспорт, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По этой причине изменится маршрут автобуса № 111. С 11 по 21 марта он будет ходить по улице Лебедева вместо Менделеевской улицы и улицы Академика Хохлова.

Маршруты следования нескольких автобусов изменятся в районе Калужского шоссе с 11 марта. Это позволит повысить скорость движения на данном участке. Речь идет об автобусах № 398, 433, 503, 508, 891. Они будут следовать по основной части Калужского шоссе через тоннель в районе поселка Газопровод. Кроме того, остановка "Ашан" для них при следовании к станции метро "Теплый Стан" переносится на основную часть Калужского шоссе.



[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/407]Как правильно пользоваться наземным транспортом[/URLEXTERNAL]