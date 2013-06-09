В столице 12 июня изменится расписание транспорта

В связи с Днем России в Москве изменится расписание транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня России, в городе 12 июня изменится расписание движения наземного пассажирского транспорта.

В этот день он будет работать по расписанию воскресенья. Изменения также коснутся маршрутов автобусов № 408, 958, 959, 962, 964, 8.

Напомним, что с 6 июня в связи с подготовкой к празднованию Дня России в столице ограничен вход на Красную площадь. С 10 по 12 июня для посетителей будет закрыт и мавзолей Ленина.

Как сообщал M24.ru, 12 июня в Москве пройдет первый городской исторический карнавал "Парад округов", посвященный Дню России. В нем примут участие жители и артисты, которые будут сопровождать огромные платформы, символизирующие 12 основных периодов отечественной истории.

Шествие начнется в 10.00 на Пушкинской площади и пройдет по Тверской улице и Театральному проезду до Лубянской площади. После шествия все платформы разместятся до 21.00 на проспекте Сахарова, где их смогут увидеть все желающие.