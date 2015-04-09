На северо-востоке и юге столицы продлят трамвайные линии

"Интервью": Евгений Михайлов - о параде ретротрамваев в столице

Власти готовят проекты строительства для нескольких трамвайных линий, сообщил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов в интервью телеканалу "Москва 24".

По его словам, планируется продлить трамвайные пути по шоссе Энтузиастов, из поселка Северный до Лианозово, а также от станции метро "Пражская" через Западное Бирюлево в Восточное. "Как только проекты будут готовы, будет принято решение о старте уже строительно-монтажных работ", – сказал Михайлов.

Он отметил, что в 2015 году город сконцентрирован на завершении реконструкционных и восстановительных работ. В этом году завершается четырехлетняя программа по реконструкции трамвайных линий.

На сегодняшний день протяженность путей столичного трамвая составляет 180 километров. Ранее сообщалось, что к 2035 году в Новой Москве проложат более 100 километров трамвайных путей.

По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, населенные пункты на расстоянии 5-10 километров от МКАД нужно связывать не только дорогами, но и трамвайными путями. Линии трамвая проложат при строительстве или реконструкции дорог в Троицком и Новомосковском административных округах.