08 апреля 2016, 11:02

Транспорт

Несколько трамвайных маршрутов изменят режим работы 9 апреля

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

9 апреля на востоке столицы трамваи будут ездить с увеличенными интервалами из-за санитарной обрезки крон деревьев на Миллионной улице.

С 10:00 и до окончания работ могут задерживаться трамваи маршрутов № 2, 4л, 4п, 7, 29, 33, 46, передает mos.ru.

Напомним, 16 апреля на Чистопрудном бульваре развернется выставка уникальных трамвайных вагонов разных эпох, включая запряженную лошадьми конку XIX века. Помимо 14 вагонов рельсового транспорта на экспозиционной площадке можно будет увидеть старинные автомобили.

Перед выставкой старинные трамваи совершат пробег по городу ‒ до Чистых прудов колонна проследует по Шаболовке, Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.

наземный транспорт трамваи маршруты график движения

