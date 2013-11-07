Форма поиска по сайту

07 ноября 2013, 20:35

Транспорт

Голицынский автозавод изготовит 120 автобусов для Новой Москвы

Фото: пресс-служба

До конца 2013 года "Группа ГАЗ" изготовит 120 автобусов ГолАЗ-525110 "Вояж" для Мосгортранса. Уже в декабре эти автобусы, 50 из которых приспособлены для перевозки людей с ограниченным физическими возможностями, будут курсировать по Новой Москве.

ГолАЗ-525110 рассчитан на 60 пассажиров, соответствует экологическому стандарту "Евро-4", может использоваться на маршрутах протяженностью более 500 километров. Автобус оснащен центральной системой кондиционирования и системой климат-контроля, сообщает пресс-служба машиностроительного холдинга.

Общая стоимость техники составляет более 900 миллионов рублей.

С 2003 года "Группа ГАЗ" изготовила для Мосгортранса более 6,5 тысячи автобусов.

Машины серии "Вояж" для Москвы поставляются впервые. Вместе с тем они стали основной моделью автобусов, которые будут задействованы на XXII Олимпийских играх в Сочи.

